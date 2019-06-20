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Şiddetli yağışın ardından Uzungöl "çamurgöl" oldu!

İHA

Trabzon'da son 3-4 gündür etkili olan yağışlar sonrasında rengi çamur rengi olan kahverengiye bürünen Uzungölü görenler gözlerine inanamadı. Uzungöl'ün çamurlu görüntüsü havadan görüntülendi

Uzungöl çamur göl oldu

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede 3-4 gündür etkili olan yağışlar sonrasında oluşan görüntüsü ile adeta bir çamur gölünü andırıyor.

Bölgede hafta sonundan bu yana etkili olan yoğun yağmur ve kar kürtüklerinin erimesi sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl’e ulaşırken çamurlu sular gölün rengini maviden çamur rengi olan kahverengiye dönüştürdü.

"İLK KEZ BU RENGE BÜRÜNDÜ"

İHA'da yer alan habere göre Uzugöl’e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, ilk kez Uzungöl'ün bu renge büründüğünü söylediler.

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