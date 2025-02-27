Sigara içmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken sigara içmek tütün ürünleri tüketmek orucu bozar mı?

Kur’an’da doğrudan sigara hakkında bir hüküm olmasa da ayetlerle insan sağlığına zarar veren her şeyden uzak durulması gerektiği vurgulanır. Bu bağlamda sigara içmek ve diğer tütün ürünlerini kullanmak İslam’ın insan sağlığını koruma amacına ters düşer.

Sigara ciddi sağlık problemlerine yol açabilen bağımlılık yapan ve ölümcül hastalıklarla ilişkilendirilen bir madde olup bu zararlar da İslam’ın öğrettiği temel değerlerle çelişir. İslam her bireyin bedenini Allah’ın emaneti olarak kabul eder ve bu bedeni sağlıklı tutmak ona zarar vermemek bir sorumluluk olarak görülür. Sigara içmenin sağlığa verdiği zararlar başta kanser olmak üzere kalp hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları ve birçok başka ciddi hastalığı içerir. Bu tür hastalıkların önlenmesi için sigara içmenin bırakılması gerektiği açık bir şekilde ifade edilebilir.

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Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanlara sağlıklı bir yaşam sürmelerini öğütlemiş ve onlara zararlı alışkanlıklardan kaçınmalarını tavsiye etmiştir. Sigara ve tütün ürünlerinin bağımlılık yapıcı özelliği de göz önünde bulundurulduğunda İslam’ın genel anlayışına aykırı olarak kabul edilir. Bağımlılıklar kişinin iradesini zayıflatır ve Allah’a olan bağlılık konusunda zorluk yaratır. Dolayısıyla sigara içmek manevi sağlığı da olumsuz etkiler.

Tütün ürünlerinin kullanımı toplumsal sağlık üzerinde de negatif etkiler bırakır. İslam toplumsal sorumluluk ve bireyler arası yardımlaşmayı teşvik eder. Sigara içen bir kişi çevresindekilerin sağlığını da riske atar. Pasif içicilik başkalarının zarar görmesine yol açan bir durumdur. İslam’da başkalarına zarar vermek yasaktır ve bu durumda sigara içmenin toplumsal zararları göz önüne alındığında bu alışkanlığın terk edilmesi gerektiği anlaşılır.

DİYANET'E GÖRE SİGARA İÇMEK TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutarken kurallara dikkat etmek yalnızca fiziksel açlık ve susuzluktan kaçınmak değil, ruhsal ve manevi bir arınma sürecine girmektir. İslam’da oruç bir insanın sabır, irade gücü ve disiplinini geliştirmesine yardımcı olan bir fırsat olarak görülür. İnsanın sadece bedensel ihtiyaçlarını değil, ruhunu ve zihnini de denetlemesini gerektirir. O yüzden sahur ve iftar kurallarına dikkat etmek bu manevi temizlik sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için çok önemlidir.

REKLAM Oruçlu olmak kişinin kendini kontrol etmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sabrını sınaması demektir. Bu insanın yalnızca Allah’a olan bağlılığını artırmakla kalmaz, kişisel gelişimini de destekler. Kişinin manevi dünyasına zarar vermek, orucun içsel faydalarından tam olarak yararlanamamak demektir. Kurallar özüne uygun bir şekilde tutulmasını sağlar ve bu sayede sadece bir açlık hali olmaktan çıkıp insanı arındıran ruhsal bir deneyime dönüşür. Orucun kurallarına dikkat etmek hem beden sağlığı hem de ruhsal denge açısından çok kritiktir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre oruçlu bir kişinin sigara içmesi ya da tütün ürünleri kullanması orucunu bozar. Oruç sadece yemek yeme ve içmekten uzak durmak değil, tüm kötü alışkanlıkların fiziksel ve ruhsal zararlara yol açan eylemlerin terk edilmesini amaçlayan bir ibadettir. Sigara içmek orucun ruhuna aykırı bir davranış olarak kabul edilir. Çünkü sigara vücuda madde girişi sağlar ve bu durum orucun en temel şartlarından biri olan maddi temizlik ile çelişir. Orucun sadece bedenin değil, aynı zamanda zihnin ve ruhun da arınması için tutulan bir ibadet olduğunu göz önünde bulundurursak sigara içmenin ruhsal anlamda da bu arınmayı engellediği söylenebilir. Sigara ağız yoluyla dumanın vücuda girmesiyle bir madde alımına yol açar ve bu orucun bozulmasına neden olur. İslam'da oruç kişinin hem bedensel ihtiyaçlarını hem de manevi temizlik amacıyla yerine getirdiği bir ibadet olduğu için bu tür maddeler vücuda girmemelidir. Ayrıca sigara içmenin sağlığa verdiği zararlar da göz önünde bulundurulduğunda İslam’ın insan sağlığına verdiği değerin bir yansıması olarak sigara içmekten kaçınılması teşvik edilir. İslam dini bireylerin sağlığını korumayı bir sorumluluk olarak kabul eder ve tütün ürünlerinin sağlığa zararları bu bağlamda dini öğretilerle örtüşür. Orucun sadece fiziksel açlıkla sınırlı olmadığı manevi arınma ve sabır gibi öğretileri de içerdiği göz önünde bulundurulduğunda sigara içmenin bu ibadeti zedeleyen bir davranış olarak kabul edilmesi doğaldır. Oruç, bireyin kendi içindeki zayıflıkları aşması iradesini güçlendirmesi ve Allah’a olan bağlılığını artırması için bir fırsattır. Sigara içmek bu süreci sekteye uğratabilir kişiyi manevi olarak da olumsuz etkileyebilir.