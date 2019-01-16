Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sigarayı bırakma tedavisi alan hastaların, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanması ile bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranının artırılması kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tütün bağımlılığının verdiği zararların nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar nedeniyle yaşanan ölümlerle mukayese dahi edilemeyeceğini belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tütüne karşı yürütülen mücadelenin, Dünya Sağlık Örgütünce tütün kontrol çalışmalarına rehberlik etmesi için tüm üye ülkelere örnek gösterildiğini vurgulayan Prof. Dr. Erdöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, sigarayı bırakma tedavisi alan hastaların herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanmasına ilişkin kararı anımsattı.
FİYATLARDAKİ ARTIŞ TÜTÜN KULLANIMINI AZALTTI
Erdöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen hafta ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan 554 sayılı kararname ile sigara, tütün ürünleri ve enfiyeden (kurutulmuş tütünden yapılan ve buruna çekilen keyif verici toz) alınan özel tüketim vergisi (ÖTV),yüzde 63'ten 67'ye yükseltildi.
Tütün fiyatlarında yüzde 10'luk bir artışın, tütün kullanımında yüksek gelirli ülkelerde yüzde 4, orta ve düşük gelirli ülkelerde ise yüzde 5'lik bir azalışa neden olduğu ve fiyata duyarlı düşük gelir grubundaki bireyler ve gençlerin tütün ürünlerine erişebilirliğini azalttığı bilinmektedir. Tütün ürünleriyle yıllardır mücadele eden birisi olarak, bu iki kararı ve kararlılığı tütün endüstrisinin soluğumuzu kesmeye, ümüğümüzü sıkmaya yönelik yürüttüğü faaliyetlere karşı nefes aldıran, baş kaldıran kutlu hamlelerin bir numunesi olarak görüyor ve alkışlıyorum."
TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ
Erdöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkürlerini ileterek, tütünle mücadelede başarısı ispatlanmış "yüksek fiyat politikası, vergiler, reklam ve tanıtımların engellenmesi, tüketicinin bilgilendirilmesi, sigara içme alanlarının kısıtlanması, sigara bırakmanın özendirilmesi ve kaçakçılıkla mücadele" gibi yöntemlerle bu illetin gündeme yeniden dönmemesi için mücadele etmeye yılmadan devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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