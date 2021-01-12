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Signal uygulaması nedir? Signal ücretli mi, paralı mı? İşte özellikler

Signal uygulaması nedir? WhatsApp'ın güvenlik sözleşmesi dayatmasının ardından gözler yönelien alternatfilerden biri olan Signal'le ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. Signal uygulaması ücretli mi? Paralı mı? İşte, Signal özellikleri...

Signal uygulaması nedir? Signal ücretli mi, paralı mı? İşte özellikler

Signal ücretsiz mi? Singal ücretli mi? Sosyal haberleşme ağları arasında WhatsApp'a alternatif olarak gösterilen uygulamalardan biri olan Signal'i indirmek isteyenler başta belirttiğimiz bu soruların cevabını araştırıyor. Merak edenler için "Signal paralı mı?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen sorunun cevabı...

SİGNAL ÜCRETLİ Mİ? SİGNAL PARALI MI?

Net bir şekilde verelim ki Sİgnal uygulaması kesinlikle ücretsizdir. Uygulamayı indirirken kesnlikle ödeme yapmanız gerekmiyor.

Bilindiği üzere Signal uygulaması, Signal Vakfı ve Signal Messengel LLC tarafından güvenli haberleşme ve ifade özgürlüğü amacıyla sosyal sorumluluk misyonuyla tüm dünyanın kullanımına servis edildi. Kar amacı güdülmediği için Sinal uygulaması parasızdır.

SİGNAL VAKFI'NIN TARİHİ

Signal Vakfı, resmi olarak Signal Teknoloji Vakfı , Moxie Marlinspike ve Brian Acton tarafından 2018 yılında kurulan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Misyonu, "ifade özgürlüğünü koruyan ve güvenli küresel iletişim sağlayan açık kaynaklı gizlilik teknolojisi geliştirmektir." Vakıf, adını Signal mesajlaşma uygulamasıyla paylaşır.

21 Şubat 2018'de Moxie Marlinspike ve WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Signal Vakfı'nın kurulduğunu duyurdu. Vakıf, Eylül 2017'de WhatsApp'ın ana şirketi Facebook'tan ayrılan Acton'dan 50 milyon dolarlık bir fonla başladı. Basın Özgürlüğü Vakfı daha önce Signal projesinin mali sponsoru olarak görev yapmış ve vakfın kar amacı gütmeyen statüsü devam ederken proje adına bağış kabul etmeye devam etti. İlk 50 milyon dolarlık finansman, Brian Acton'dan Signal Teknoloji Vakfı'na bağış değil, krediydi. 2018 sonunda kredi 105.000.400 dolara yükseldi ve bu tutarın 28 Şubat 2068'de geri ödenecek. Kredi teminatsız ve % 0 faizlidir.

SİGNAL UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Signal, kullanıcıların iOS ve Android'de diğer Signal kullanıcılarına sesli ve görüntülü arama yapmalarına olanak tanır. Tüm aramalar bir Wi-Fi veya veri bağlantısı üzerinden yapılır ve (veri ücretleri hariç) şehirlerarası ve uluslararası dahil ücretsizdir. Signal ayrıca kullanıcıların bir Wi-Fi veya iOS, Android ve bir masaüstü uygulamasındaki diğer Signal kullanıcılarına veri bağlantısı üzerinden metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanır. Bu uygulama aynı zamanda grup mesajlaşmasını da destekler.

Signal kullanıcılarıyla yapılan tüm iletişim otomatik olarak uçtan uca şifrelenir. Kullanıcının iletişimini şifrelemek için kullanılan anahtarlar uç noktalarda oluşturulur ve saklanır (örn. Sunucular tarafından değil, kullanıcılar tarafından). Bir kişinin gerçekten iddia ettikleri kişi olduğunu doğrulamak için, Signal kullanıcıları önemli parmak izlerini (veya QR kodlarını tarayarak) harici kanallardan karşılaştırabilir. Uygulama, bir kişinin anahtarı değişirse kullanıcıyı bilgilendirmek için ilk kullanımda güven mekanizması kullanır .

Android'de, kullanıcılar Signal'ı varsayılan SMS / MMS uygulaması haline getirmeyi seçebilir ve standart uçtan uca şifreli Signal mesajlarına ek olarak şifrelenmemiş SMS mesajları gönderme ve almalarını sağlar. Kullanıcılar daha sonra Signal içermeyen kişilerle iletişim kurmak için aynı uygulamayı kullanabilir. Şifrelenmemiş bir mesaj göndermek, Signal kullanıcıları arasında da kullanılabilir.

TextSecure, kullanıcının yerel ileti veritabanını ve kullanıcının şifreleme anahtarlarını şifreleyen bir parola oluşturlamalarını sağlamaktadır. Bu, kullanıcının iletişim veritabanını veya ileti zaman damgalarını şifrelemedi. Android ve iOS'taki Signal uygulamaları; telefonun pin, parola veya biyometrik kimlik doğrulaması ile kilitlenebilir. Kullanıcı, telefonun kaybolması veya çalınması durumunda ek bir koruma mekanizması sağlayarak bir "ekran kilidi zaman aşımı" aralığı tanımlayabilir.

Signal ayrıca kullanıcıların mesajlara zamanlayıcı koymalarına izin verir. Belirli bir zaman aralığından sonra, iletiler hem gönderenin hem de alıcıların cihazlarından silinecektir. Zaman aralığı beş saniye ile bir hafta arasında olabilir, ve zamanlayıcı her alıcı için mesajın kopyasını okuduktan sonra başlar. Geliştiriciler bunun "tüm katılımcıların temasınızın düşmanca olduğu durumlar için değil, minimalist veri sağlığını korumak istediği konuşmalar için ortak bir özellik" olduğunu vurguladılar.

Signal, varsayılan olarak kullanıcıların mesajlarını, şifrelenmemiş bulut yedekleme işleminin dışında tutar.

Signal, okuma ve yazma bildirimlerini devre dışı bırakma özelliğine sahiptir.

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