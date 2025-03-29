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        Haberler Dünya 'SignalGate' meselesinde son durum | Dış Haberler

        Donald Trump'a Mike Waltz'u azletmesi tavsiye edildi

        Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg, Signal isimli uygulamada bir mesajlaşma grubuna dâhil edildiğini ve grupta ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un olduğunu belirtirken, söz konusu grupta Yemen'e yönelik savaş planlarının paylaşıldığını iddia etmişti. Durum tüm dünyada yankı uyandırırken, ABD basınına göre, Trump'a Mike Waltz'u azletmesi tavsiyesinde bulunuldu ancak Trump öneriyi reddetti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.03.2025 - 19:21 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:25
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        'SignalGate' meselesinde son durum
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        ABD'de ve tüm dünyada yankı uyandıran 'SignalGate' meselesinin etkileri sürüyor.

        Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg'in ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in olduğu bir mesajlaşma grubuna dâhil edilmesiyle başlayan olaylar, ABD yönetimini zor duruma düşürdü.

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

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        Goldberg, söz konusu grupta, Yemen'e yönelik saldırı planlarının konuşulduğunu ifade ederken, mesajların ekran görüntülerini paylaştı.

        Paylaşılan görüntülerde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Yemen'e yönelik saldırılarla ilgili birtakım bilgiler verdiği görüldü.

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, Signal grubuna yanlışlıkla eklenen The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in "hiçbir savaş veya saldırı planı" görmediğini savunarak, medyayı "aldatmacaları yaymakla" eleştirmişti.

        POLİTİCO'DAN YENİ İDDİA

        Politico, 'SignalGate' skandalıyla ilgili yeni bir iddiada bulundu.

        İddiaya göre, üst düzey yetkililer, Trump'a Mike Waltz'u görevinden azletme tavsiyesinde bulundu.

        Trump, Waltz'un hata yaptığını kabul ederken, görevinden azledilme tavsiyesini reddetti.

        Politico'ya göre, Trump'ın tavsiyeyi reddetmesinin ardından, muhalefete ve basının bir kısmına kusurlu gözükmemek yatıyor.

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