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Sigorta primini yatırarak ihracat yapana vergi indirimi

Elektronik ticaret yoluyla gerçekleştirilen ihracata yeni bir teşvik mekanizması devreye girdi. Bu yıl gerçekleştirilen ihracattan yararlanmak isteyen gerçek kişinin öncelikle kendisinin sigortalı olması gerekiyor. İhracat miktarına göre, 1 – 3 kişi arasında işçi istihdam edenler, ihracattan elde ettikleri kazancın yarısını gelir vergisi beyannamesinden indirerek daha az vergi ödeyecekler. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Sigorta primini yatırarak ihracat yapana vergi indirimi

Borçların yapılandırılmasıyla ilgili kanunda sigortalı istihdam koşuluyla, elektronik ticaretle ihracat yapanlara vergi teşviki sağlandı. Hazine Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili gelir vergisi genel tebliğ taslağı hazırladı. Buna göre, gerçek kişilerin Posta İdaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri ihracattan elde ettikleri kazancın yarısı gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılacak. İndirimden yararlanabilmek için ihracatçının kendisinin sigortalı çalışması, ihracat miktarına bağlı olarak sigortalı işçi istihdam etmesi gerekiyor.

İndirimden yararlanmak için 2021 yılında e-ticaret yoluyla gerçekleştirilmesi gereken ihracat miktarı ve sigortalı işçi çalıştırma zorunluluğu şöyle:

İhracat hasılatları toplamı yıllık 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

İhracat hasılatları toplamı yıllık 800 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

İhracat hasılatları toplamı yıllık 1 milyon 600 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

İhracat hasılatı toplamı yıllık 2 milyon 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması.

Kısmi zamanlı çalıştırılanların tam zamanlı eş değer hesabı yapılırken, kısmi zamanlı çalıştırılanlar için yıllık toplam 360 gün sigorta prim bildirimi yapılması gerekir. İki tam zamanlı sigortalı çalıştırması gereken kişinin ilgili yılda toplam 720 prim günü, üç tam zamanlı sigortalı çalışması gereken kişinin ise kısmi zamanlı çalışanlar için toplam 1080 gün sigorta prim bildiriminde bulunması gerekiyor.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığına ilişkin gümrük genel tebliği uyarınca, miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15 bin euroyu geçmeyen mallar için, Posta İdaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük belgesi düzenlenebiliyor. Miktar veya değer itibarıyla bu sınır içerisinde yer alan malların ihracatından elde edilen kazançlar için gelir vergisi indirimi yapılabilecek. İndirim şartı olarak belirtilen işçi çalıştırma sayısının tespitinde, ilgili yılda aylık veya üç aylık muhtasar beyannamelerde bildirilen çalışan sayılarının ortalaması dikkate alınacak.

Elektronik ticaret dışında başka yollarla ihracat gerçekleştirilmesi, indirimden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecek. Ancak, diğer ihracat gelirleri beyannamede indirim konusu yapılamayacak.

Örneğin büro mobilyaları imalatı yapan bir gerçek kişi mükellef, TIR’larla gerçekleştirdiği 1 milyon liralık ihracata ilave olarak, elektronik ticaret yoluyla da 900 bin liralık mobilya aksesuarı ihracatı gerçekleştirmiş ve bu ihracattan 500 bin lira kazanç elde etmiş ise öncelikle kendisinin sigortalı olup olmadığına ve yanında en az iki sigortalı kişi çalıştırıp çalıştırmadığına bakılacak. Bu koşulları yerine getiriyorsa 250 bin liralık kazancı beyannamede indirim konusu yapılacak. Tabi olduğu vergi dilimine göre 75 bin ila 100 bin lira daha az vergi ödeyecek.

2.4 MİLYON LİRADAN FAZLA İHRACAT YAPANLAR YARARLANAMAYACAK

Söz konusu indirimden yararlanabilmek için elektronik ticaret yoluyla yapılan ihracat tutarının 2021 yılında 2.4 milyon lirayı aşmaması gerekiyor. İhracat tutarı 2.4 milyon lirayı aşanlar, indirimden yararlanamayacak.

İndirim hakkından yararlanmak için elektronik ticaret yoluyla ihracat tutarının 400 bin lira olması gerekmiyor. Yıllık ihracatı 100 bin lira olan kişiler de indirimden yararlanabilecek.

Söz konusu limitleri aşan tutarda ihracat yapanlar, bir üst limite ait istihdam koşullarını yerine getirmeleri halinde indirim hakkı elde edebilecek.

Örneğin, yıllık ihracatı 1 milyon 650 bin lira olan kişi kendi sigortalılığının yanı sıra en az üç kişiyi istihdam etmek zorunda. İşçi sayısı iki kişi de kalırsa indirimden yararlanamayacak. Aynı kişinin yıllık ihracatı 1 milyon 600 bin lira ve altında kalırsa bu durumda iki kişilik istihdam yeterli sayılacak.

ZARAR BEYAN EDENLERE İNDİRİM YOK

Elektronik ticaret yoluyla ihracat gerçekleştirenlerin o yıl için zarar beyan etmesi halinde indirim uygulanmayacak. İndirim konusu yapılamayan tutarlar gelecek yıllara devredilemeyecek.

Geçici vergi dönemlerinde indirim hakkından yararlanabilmek için üçer aylık dönemler için değerlendirme yapılacak. Örneğin üç aylık ihracatı 100 bin liranın (400 bin liranın 4’te 1’i) altında kalan kişinin indirimden yararlanabilmesi için sadece kendisinin sigortalı olması yeterli sayılacak. Üç aylık ihracatı 150 bin lira olan kişinin indirimden yararlanabilmesi için ise kendisinin yanı sıra sigortalı bir işçi çalıştırması koşulunu yerine getirip getirmediğine bakılacak.

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