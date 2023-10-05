Siirt'te öğrencilere HAYDİ uygulaması anlatıldı Siirt'e öğrenci ve öğretmenlere Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması anlatıldı.

Siirt'e öğrenci ve öğretmenlere Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması anlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Siirt İbrahim Hakkı İmam Hatip Ortaokulu'nda hayvan haklarına yönelik seminer verdi.

Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı seminerde, HAYDi uygulamasının önemi ve nasıl kullanılacağı anlatıldı.

Seminer sonrası Botan Vadisi Milli Parkında sahipsiz hayvanlara yemleme faaliyeti gerçekleştirildi.