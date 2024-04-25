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        Askeri bando, Siirt'te konser verdi

        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Siirt'te konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:48 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:59
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        Askeri bando, Siirt'te konser verdi
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        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Siirt'te konser verdi.

        Siirt Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde seslendirilen marş ve türkülere dinleyiciler de alkışlarla eşlik etti.

        Bando şefinin daveti üzerine öğrenciler ve vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla türküler seslendirdi.

        Konseri, Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve protokol üyeleri de takip etti.

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