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        Yıkamaya getirilen halının içinden çıkan 60 bin liralık altını, müşterisine geri verdi

        SİİRT'te halı yıkama firması sahibi Servet Azğan, müşterisi Nurettin Can'ın bıraktığı halıların birinin arasında yaklaşık 60 bin lira değerinde altın buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:10
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        Yıkamaya getirilen halının içinden çıkan 60 bin liralık altını, müşterisine geri verdi
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        SİİRT’te halı yıkama firması sahibi Servet Azğan, müşterisi Nurettin Can’ın bıraktığı halıların birinin arasında yaklaşık 60 bin lira değerinde altın buldu. Müşterisini arayıp bilgi veren Azğan, miktarını teyit ettiği altınları Can’a teslim etti. Azğan, “Daha önce de bu tür durumlara denk gelmiştik ama bu şekilde, yüklü miktarda denk gelmemiştik. Bazen yüzük, küpe, telefon gibi eşyalar unutuluyor. Öncekilerde de olduğu gibi, müşterimizi tespit ederek onlara teslim ettik” dedi.

        Afetevleri Mahallesi’nde oturan Nurettin Can, evdeki halıları yıkatmak için Doğan Mahallesi’nde bulunan bir firmaya teslim etti. İşletme sahibi Servet Azğan, bırakılan halılardan birinin arasında, içinde yaklaşık 60 bin liralık altın bulunan torba buldu. Müşterisini arayarak bilgi veren Azğan, miktarını teyit ettiği altınları Can’a teslim etti.

        Benzer durumlarla karşılaştıklarını ifade eden Servet Azğan, “Biz müşterimizin evinden halıları aldık. Halıları açarken içinden ziynet eşyasına denk geldik. Tahmini 60 bin lira civarında bir ziynet eşyası bulduk. Müşterimizi tespit ettik. Aradık ve teyit ettirdik. Sağ olsun, o da çıkıp geldi. Kamera karşısında sayarak abimize teslime ettik. Yapmamız gereken de budur, bu bir vatandaşlık görevimiz. Daha önce bu tür durumlara denk gelmiştik, ama bu şekilde yüklü miktarda denk gelmemiştik. Bazen yüzük, küpe telefon gibi eşyalar unutuluyor. Bu tür durumlara alışığız. Öncekilerde de olduğu gibi, müşterimizi tespit ederek onlara teslim ettik” dedi.

        ‘MİKTARINI VE TORBANIN RENGİNİ SORDU, TEYİT ETTİKTEN SONRA TESLİM ETTİ’

        İş yeri sahibine teşekkür eden Nurettin Can, “Balkonda otururken, halı yıkama firmasında çalışanların, başka bir müşterinin halılarını getirdiğini gördüm. Kendi halılarımı da yıkatmak istedim. ‘Bizim halılarımızı da alın’ dedim. Halıları apartman girişine götürdük. Onlar da alarak araçlarına koyup götürdüler. Yeğenimin iş yerinde otururken, arayıp halıların birinde ziynet eşyası bulduklarını söylediler. Ben de ailemi aradım, halıların içinde ziynet eşyasının bulunduğunu, bize ait olup olmadığını sordum. Eşim bize ait olduğunu söyledi. İş yeri sahibini geri aradım ve miktarını, torbanın rengini sordu. İçinde 10 çeyrek ve 1 Cumhuriyet altınının olduğunu, kırmızı bir torbanın içinde olduğunu söyledim. Sonra ‘gelip alabilirsiniz’ dedi. Ben de gelip teslim aldım. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah işlerini rast getirsin” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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