Siirt Valisi Kızılkaya'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kızılkaya, mesajında, milletin iradesini ve ulusal egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan hürriyet ve istiklal meşalesinin tüm ülkeyi aydınlatarak bağımsızlığın kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:
"Milletimizi ortak bir gaye etrafında birleştiren ilk meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür ve bağımsız yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı, milletimizin geçmişten gelen birikimi ile birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışarak, gelecek nesillere daha güçlü müreffeh bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük amacıdır. Sevgili çocuklar, şanlı geçmişimizden aldığımız güçle, büyük ve güçlü 'Türkiye Yüzyılı' idealinin gerçekleştirilebilmesi için daha çok çalışmak ve geleceğe hazırlanmak hepimizin ortak hedefidir. Bu duygularla, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan'ın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini dilerim."
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