Siirt Valisi Kızılkaya'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, milletin iradesini ve ulusal egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan hürriyet ve istiklal meşalesinin tüm ülkeyi aydınlatarak bağımsızlığın kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti: