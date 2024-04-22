Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kızılkaya, mesajında, milletin iradesini ve ulusal egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan hürriyet ve istiklal meşalesinin tüm ülkeyi aydınlatarak bağımsızlığın kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Milletimizi ortak bir gaye etrafında birleştiren ilk meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür ve bağımsız yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı, milletimizin geçmişten gelen birikimi ile birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışarak, gelecek nesillere daha güçlü müreffeh bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük amacıdır. Sevgili çocuklar, şanlı geçmişimizden aldığımız güçle, büyük ve güçlü 'Türkiye Yüzyılı' idealinin gerçekleştirilebilmesi için daha çok çalışmak ve geleceğe hazırlanmak hepimizin ortak hedefidir. Bu duygularla, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan'ın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışma
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti

        Benzer Haberler

        Siirt'te 9. Kitap Fuarı sürüyor
        Siirt'te 9. Kitap Fuarı sürüyor
        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Siirt'te 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Ankara'da yakalandı
        Siirt'te 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Ankara'da yakalandı
        Siirt Botan Vadisi Milli Parkı'nda yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
        Siirt Botan Vadisi Milli Parkı'nda yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
        18 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı
        18 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı
        Uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirilen TIR'ın şoförü tutuklandı
        Uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirilen TIR'ın şoförü tutuklandı