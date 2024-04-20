18 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

Siirt’tin Şirvan ilçesi Dişlinar köyünde 10 Ağustos 2006’da N.K.’yi öldüren ve olayın ardından kaçan V.K.’nin yakalanması için, İl Jandarma komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. 18 yıldır hakkında arama kaydı bulunan V.K.’nin, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. V.K., Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 günlük fiziki takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Siirt’e getirilen V.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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