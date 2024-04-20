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        18 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

        SİİRT'te 18 yıl önce 'tasarlayarak adam öldürme' suçuna karışan V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:40
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        18 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı
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        SİİRT’te 18 yıl önce 'tasarlayarak adam öldürme' suçuna karışan V.K. (68), 18 yıl sonra jandarmanın operasyonuyla Ankara’da yakalandı. Gözaltına alınan V.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Siirt’tin Şirvan ilçesi Dişlinar köyünde 10 Ağustos 2006’da N.K.’yi öldüren ve olayın ardından kaçan V.K.’nin yakalanması için, İl Jandarma komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. 18 yıldır hakkında arama kaydı bulunan V.K.’nin, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. V.K., Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 günlük fiziki takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Siirt’e getirilen V.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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