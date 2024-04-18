Siirt'te hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Eruh ilçesinde olduğu bilgisini aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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