Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Eruh ilçesinde olduğu bilgisini aldı.

        Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakaladı.​​​​​​​

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.B. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        NASA Başkanı'ndan Çin'e dair çarpıcı iddia
        NASA Başkanı'ndan Çin'e dair çarpıcı iddia
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?"
        "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?"
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!

        Benzer Haberler

        Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü
        Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü
        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan Siirt'te anıld...
        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan Siirt'te anıld...
        Siirt'te "9. Kitap Fuarı" açıldı
        Siirt'te "9. Kitap Fuarı" açıldı
        Siirt'te üreticilere 125 bin fıstık fidanı dağıtıldı
        Siirt'te üreticilere 125 bin fıstık fidanı dağıtıldı
        Siirt'te kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası uçurumda ölü bulundu
        Siirt'te kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası uçurumda ölü bulundu