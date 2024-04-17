Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Meydandere köyündeki bahçesinde çalışan Zeki Sezgin'in (51) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sezgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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