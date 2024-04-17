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        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:57 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:57
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        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Meydandere köyündeki bahçesinde çalışan Zeki Sezgin'in (51) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sezgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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