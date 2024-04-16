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        Siirt'te kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası uçurumda ölü bulundu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastasının uçurumda cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:25
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        Siirt'te kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası uçurumda ölü bulundu
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastasının uçurumda cesedine ulaşıldı.

        İlçenin Bağlıca köyü Aşağı Dibekli mezrasında yaşayan alzaymır hastası Hüseyin T'den dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bölgede yapılan aramada, Hüseyin T'nin uçurumda cansız bedenine ulaşıldı.

        Bulunduğu bölgeden çıkarılan cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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