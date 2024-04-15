Siirt'te soryaz bitkisini toplarken uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti
Siirt'te ekmek yapımında kullanılan soryaz bitkisini toplarken uçuruma düşen kişi yaşamını yitirdi.
Siirt'te ekmek yapımında kullanılan soryaz bitkisini toplarken uçuruma düşen kişi yaşamını yitirdi.
Merkez Kalender ve Yerlibahçe köyleri kırsalında ekmek yapımında kullanılan soryaz bitkisini toplamaya giden Ahmet Yıldız (68), sarp kayalık bölgede dengesini kaybederek uçuruma düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, saatler süren çalışma sonucu ulaştığı Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız'ın cesedi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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