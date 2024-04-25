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        Siirt Üniversitesi öğrencilerinden doğa yürüyüşü

        Siirt Üniversitesi öğrencileri, doğada arama kurtarma eğitimi ve yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:32
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        Siirt Üniversitesi öğrencilerinden doğa yürüyüşü
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        Siirt Üniversitesi öğrencileri, doğada arama kurtarma eğitimi ve yürüyüş yaptı.

        Siirt Üniversitesi Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğü Arama Kurtarma Takımı ve Siirt Üniversitesi Sivil Savunma ve Kurtarma Topluluğu, Eruh ilçesinin Bozatlı köyünden başlayarak Bağgöze köyünde son bulan 17 kilometrelik bir rotada etkinlik yaptı.

        Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Malik Durmaz ile Koordinatör Yardımcısı Şube Müdürü İbrahim Dinler tarafından doğada temel ilk yardım, harita ve pusula kullanımı, arazi yürüyüşü teknikleri, acil durum sinyal verme yöntemleri konularında, öğrenci topluluğu danışmanı Doç. Dr. Mehmet Fidan tarafından da endemik bitki türleri, koruma altındaki orkideler, bölgenin botanik çeşitliliği ve ekolojik denge ile ilgili uygulamalı eğitim verildi.

        Durmaz, etkinlik sırasında rota üzerindeki köylerin doğal güzelliklerini, endemik bitki türleri ve koruma altındaki orkideleri yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi.

        Öğrenci Topluluğu Danışmanı Fidan da emeği geçenlere teşekkür ederek, katılımcıların doğada arama kurtarma becerilerini geliştirip aynı zamanda ekolojik denge hakkında da bilgi edindiklerini aktardı.

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