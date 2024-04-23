Siirt'te Emine Erdoğan Anaokulu açıldı

Siirt'te Emine Erdoğan Anaokulunun açılışı yapıldı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 2 dönüm alanda inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın isminin verildiği 8 derslikli anaokulu törenle eğitime açıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, törende, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ve gururla kutladıkları günde Emine Erdoğan Anaokulunun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bayramda çocuklara verecekleri en güzel hediyenin modern bir eğitim yuvası olduğunu dile getiren Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Eğitim, modern, demokratik, gelişmiş bir ülke olabilmenin ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın temelidir. Eğitim hizmeti, kamu hizmetleri içinde en öncelikli hizmet olarak nitelendirilmektedir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yarının gençleri, bu okul sıralarından geçerek hayata hazırlanmaktadırlar. Bu bağlamda çocuklarımız ne kadar iyi eğitilirlerse gelecekte milletimizin ve ülkemizin geleceği o ölçüde teminat altında olacaktır."

Göreve başladığı ilk günden beri eğitimin her zaman birinci önceliği olduğunu belirten Kızılkaya, eğitim projelerine daha fazla ağırlık verdiklerini aktardı.