Siirt'te afetlere karşı bilgilendirme eğitimi verildi

AFAD tarafından çocuklara yönelik hazırlanan el kitaplarının dağıtıldığını ifade eden Gül, 17 Nisan'dan bu yana açılan standı çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

AFAD İl Müdürlüğü kurtarma personeli ve eğitmen Kazım Gül, afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirlere yönelik bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.