Siirt'te 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Ankara'da yakalandı
Siirt'te 18 yıl önce işlenen cinayete ilişkin aranan ve Ankara'da yakalanan zanlı, tutuklandı.
Siirt'te 18 yıl önce işlenen cinayete ilişkin aranan ve Ankara'da yakalanan zanlı, tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 10 Ağustos 2006'da ilçeye bağlı Dişlinar köyünde N.K'nin öldürülmesi olayına karışarak firar eden ve hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldır aranma kaydı bulunan V.K'nin Ankara'nın Keçiören ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
İlçede 3 günlük fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.