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        Siirt'te 2 kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

        SİİRT'te, kavşakta çarpışan kamyonetlerden birinin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:09 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:10
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        Siirt'te 2 kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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        SİİRT'te, kavşakta çarpışan kamyonetlerden birinin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevreyolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 10 AT 764 kamyonet ile 07 GUJ 91 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 10 AT 764 kamyonetteki Mehmet Ali T., Beşir B. ve Ali K. yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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