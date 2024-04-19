Siirt Valisi Kızılkaya, Erasmus Değişim Programı öğrencileriyle bir araya geldi
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Erasmus Değişim Programı kapsamında kente gelen gençlerle bir araya geldi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Erasmus Değişim Programı kapsamında kente gelen gençlerle bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Cedid Derneği tarafından yürütülen "Gençliği 21. Yüzyıl Becerileri ile Donatmak" Erasmus+ projesi kapsamında 17-23 Nisan tarihlerinde Türkiye, Portekiz, İtalya, Romanya ve Bulgaristan'dan 41 genç katılımcı değişim programına katıldı.
Kızılkaya, program kapsamında Siirt'e gelen gençleri Millet Bahçesi'nde ağırladı.
Gençlerle bir araya gelip taleplerini dinleyen Kızılkaya, AB projesine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Gençler de desteklerinden dolayı Kızılkaya’ya ve paydaş kurumlara teşekkür etti.
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