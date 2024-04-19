Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Valisi Kızılkaya, Erasmus Değişim Programı öğrencileriyle bir araya geldi

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Erasmus Değişim Programı kapsamında kente gelen gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:07 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valisi Kızılkaya, Erasmus Değişim Programı öğrencileriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Erasmus Değişim Programı kapsamında kente gelen gençlerle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Cedid Derneği tarafından yürütülen "Gençliği 21. Yüzyıl Becerileri ile Donatmak" Erasmus+ projesi kapsamında 17-23 Nisan tarihlerinde Türkiye, Portekiz, İtalya, Romanya ve Bulgaristan'dan 41 genç katılımcı değişim programına katıldı.

        Kızılkaya, program kapsamında Siirt'e gelen gençleri Millet Bahçesi'nde ağırladı.

        Gençlerle bir araya gelip taleplerini dinleyen Kızılkaya, AB projesine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Gençler de desteklerinden dolayı Kızılkaya’ya ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!

        Benzer Haberler

        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü
        Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü
        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan Siirt'te anıld...
        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan Siirt'te anıld...