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        Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü

        SİİRT'te, tarlasını sürerken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Zeki Sezgin, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 22:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 22:10
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        Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü
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        SİİRT'te, tarlasını sürerken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Zeki Sezgin, yaşamını yitirdi. 

        Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Meydandere köyünde meydana geldi. Tarlasını sürmek isteyen Zeki Sezgin'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sezgin, devrilen traktörün altında kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sezgin, traktörün altından çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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