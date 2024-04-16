Kayıp Alzheimer hastası, kayalıktan düşüp ölmüş

SİİRT’in Kurtalan ilçesine ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Alzheimer hastası Hüseyin Tilki’nin (84) cesedi bulundu. Tilki’nin, kayalıklardan düşüp hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Aşağıbekli köyünde meydana geldi. Evinden dışarı çıktıktan sonra ortadan kaybolan Alzheimer hastası Hüseyin Tilki’nin yakınları, ona ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hüseyin Tilki için arama ve kurtarma çalışması başladı. Ekipler, 5 saat sonra Tilki’nin cansız bedeni bulundu. Kanlar içinde bulunan Hüseyin Tilki’nin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. 1 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden alınan Tilki’nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.