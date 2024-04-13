Çöplerini konteynerin önüne park eden otomobilin üzerine atıp, kayda aldılar

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Edip Turan Caddesi’nde meydana geldi. Çöplerini atmaya giden mahalleli, plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün, aracını konteynerin önüne park ettiğini gördü. Mahalle halkından bazıları, çöplerini otomobilin üzerine atıp cep telefonuyla görüntüleyerek, sürücüye tepki gösterdi.

SİİRT’te mahalleli, konteynerin önüne park eden otomobilin üzerine çöp atıp, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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