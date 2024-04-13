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        Çöplerini konteynerin önüne park eden otomobilin üzerine atıp, kayda aldılar

        SİİRT'te mahalleli, konteynerin önüne park eden otomobilin üzerine çöp atıp, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:50
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        Çöplerini konteynerin önüne park eden otomobilin üzerine atıp, kayda aldılar
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        SİİRT’te mahalleli, konteynerin önüne park eden otomobilin üzerine çöp atıp, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Edip Turan Caddesi’nde meydana geldi. Çöplerini atmaya giden mahalleli, plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün, aracını konteynerin önüne park ettiğini gördü. Mahalle halkından bazıları, çöplerini otomobilin üzerine atıp cep telefonuyla görüntüleyerek, sürücüye tepki gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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