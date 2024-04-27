Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası Siirt'te düzenlendi

        Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası ve İl Karmaları Ligi Birinci Etap yarışları Siirt'in Eruh ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası Siirt'te düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası ve İl Karmaları Ligi Birinci Etap yarışları Siirt'in Eruh ilçesinde yapıldı.

        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Eruh Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen koşuya 40 ilden katılan 300 atlet, milli takıma girebilmek için yarıştı.

        Eruh-Şırnak kara yolu Çırav Dağı eteklerinde gerçekleştirilen müsabakada atletler, 20 yaş altı kategorisinde 6, büyükler kategorisinde 12 kilometrelik parkurda mücadele etti.

        Dört kategoride ilk üçe giren sporculara ilçe merkezinde düzenlenen törende madalyaları verildi.

        Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, huzurun tesis edildiği bölgenin artık sporla, turizmle anılmaya başlandığını söyledi.

        İl dışından çok sayıda sporcuyu ilçede ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ve bu tür etkinlikleri devam ettireceklerini dile getiren Şenay, "Yıllar yılı bölgemiz terörün gölgesinde kaldı. Bölge halkı yıllarca bunlardan çok çekti, ülke olarak çok çektik. Artık buralarda doğa ve milli takım koşuları yapılıyor. Artık burada gerçek anlamda bahar olmaya başladı. Bunlar bizim için son derece sevindirici." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık da bu yıl Eruh ilçesinde dağ koşusu etkinliği gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Güzel bir organizasyona tanıklık ettiklerini aktaran Kısacık, "Çok güzel doğası olan Eruh'ta önümüzdeki yıl da dağ koşullarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Eruh'un sporla anılması sağlayacağız. Bakanımıza ve federasyonumuzu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Türkiye Atletizm Federasyonu Dağ Koşusu Koordinatörü Hasan Babaç ise "Şampiyonada, ilk 4'e giren sporcularımız, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek üzere milli takıma alınacak. Bu sene üçüncüsünü yaptığımız il karmalarının birinci etabını bugün gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şırnak'tan yarışlara katılan ve 20 yaş altı kızlarda Türkiye şampiyonu olan Zeynep Ertaş, çok zorlu geçen parkuru birincilikle tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Yasin Ozan da Gümüşhane'den katıldığı yarışlarda dereceye girdiğini belirterek, "Çırav Dağı eteklerinde gerçekleşen yarışlar çok zor ve heyecanlı geçti. Dereceye girmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

        20 yaş altı erkeklerde Türkiye birinciliğini elde eden Hasan Aydın da milli formayı giymek için büyük bir ter döktüğünü kaydederek, "Malatya'dan yarışlara geldim, milli formayı giyip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Askeri bando, Siirt'te konser verdi
        Askeri bando, Siirt'te konser verdi
        Siirt Üniversitesi öğrencilerinden doğa yürüyüşü
        Siirt Üniversitesi öğrencilerinden doğa yürüyüşü
        Siirt'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Siirt'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Yıkamaya getirilen halının içinden çıkan 60 bin liralık altını, müşterisine...
        Yıkamaya getirilen halının içinden çıkan 60 bin liralık altını, müşterisine...
        Siirt 9. Kitap Fuarı sona erdi
        Siirt 9. Kitap Fuarı sona erdi
        Siirt'te Emine Erdoğan Anaokulu açıldı
        Siirt'te Emine Erdoğan Anaokulu açıldı