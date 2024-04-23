Siirt 9. Kitap Fuarı sona erdi

Siirt Valiliği ev sahipliğinde, "Çocuklar okusun diye" sloganıyla düzenlenen 9. Kitap Fuarı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 100 yayınevi ve 60 yazarın katılımıyla bir hafta süren fuar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yazarlar tarafından söyleşi, imza günü ve çocuklara yönelik de çeşitli müzikal etkinliklerin yapıldığı fuarda, kentin kültür, sanat ve edebiyat ile tanıtımına büyük katkı sağlandı.

Fuarın son gün etkinliklerine katılan Vali Kemal Kızılkaya, fuara destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.