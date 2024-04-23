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        Siirt 9. Kitap Fuarı sona erdi

        Siirt Valiliği ev sahipliğinde, "Çocuklar okusun diye" sloganıyla düzenlenen 9. Kitap Fuarı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 20:19 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:19
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        Siirt 9. Kitap Fuarı sona erdi
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        Siirt Valiliği ev sahipliğinde, "Çocuklar okusun diye" sloganıyla düzenlenen 9. Kitap Fuarı sona erdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 100 yayınevi ve 60 yazarın katılımıyla bir hafta süren fuar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

        Yazarlar tarafından söyleşi, imza günü ve çocuklara yönelik de çeşitli müzikal etkinliklerin yapıldığı fuarda, kentin kültür, sanat ve edebiyat ile tanıtımına büyük katkı sağlandı.

        Fuarın son gün etkinliklerine katılan Vali Kemal Kızılkaya, fuara destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, büyük bir coşku ve heyecanla kapılarını kitapseverlere açan fuarın çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile birleştirildiğini söyledi.

        Bu yıla özgü çocuk bayramı temalı çocuk müzikal gösterileri gerçekleştirildiğini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Siirt ile bütünleşerek geleneksel hale gelen kitap fuarı öğrencilerimizin düşünce dünyalarında yeni ufuklar kazandırmıştır. 7 gün boyunca birbirinden kıymetli yazarlarla söyleşiler ve imza günü yapılarak, fikir dünyamız daha da zenginleşmiştir. Huzur ve hoşgörü şehri ilimizde, bir kültür şenliği havasında gerçekleştirilen fuara katılan tüm yazarlarımıza, yayınevlerimize, basınımıza ve çok değerli Siirtli hemşerilerime ve bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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