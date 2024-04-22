Siirt'te 9. Kitap Fuarı sürüyor

Yazar Metin Baytok da okurları için kitaplarını imzaladı.​​​​​​​

Fuarın 3. ve 4. gününde yazarlar Mehmet Akif Ersoy, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Mehmet Fadıl Geylani, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Doç. Dr. Ahmet Aktaş söyleşiye katıldı.

Siirt'te düzenlenen 9. Kitap Fuarı yazarların söyleşi ve imza programıyla devam ediyor.

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