Uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirilen TIR'ın şoförü tutuklandı

SİİRT’te polis ekiplerinin durdurduğu TIR’da yapılan aramada 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesine bağlı Ziyaret kontrol noktasında F.K. idaresindeki TIR’ı durdurdu. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada, çekici kısmında 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.