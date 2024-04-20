Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirilen TIR'ın şoförü tutuklandı

        SİİRT'te polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da yapılan aramada 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirilen TIR'ın şoförü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT’te polis ekiplerinin durdurduğu TIR’da yapılan aramada 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesine bağlı Ziyaret kontrol noktasında F.K. idaresindeki TIR’ı durdurdu. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada, çekici kısmında 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        Siirt'te 2 kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
        Siirt'te 2 kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
        Siirt Valisi Kızılkaya, Erasmus Değişim Programı öğrencileriyle bir araya g...
        Siirt Valisi Kızılkaya, Erasmus Değişim Programı öğrencileriyle bir araya g...
        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü
        Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü