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        Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası ve arama kaydı bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:53
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        Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası ve arama kaydı bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "konutta silahla yağma" suçundan 7 yıl 6 ay, Nazilli İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık" suçundan 4 yıl 4 ay olmak üzere beş suçtan toplam 11 yıl 10 ay hapis cezası ve arama kaydı bulunan S.G'nin Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisini aldı.

        Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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