Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası ve arama kaydı bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "konutta silahla yağma" suçundan 7 yıl 6 ay, Nazilli İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık" suçundan 4 yıl 4 ay olmak üzere beş suçtan toplam 11 yıl 10 ay hapis cezası ve arama kaydı bulunan S.G'nin Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisini aldı.