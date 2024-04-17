Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan Siirt'te anıldı

        Gaziantep'te 17 Nisan 2012'de görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından Siirt'te anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:13 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan Siirt'te anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te 17 Nisan 2012'de görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından Siirt'te anıldı.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik servisi önünde toplanan Siirt Tabipler Odası üyeleri, Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün 12. yılı dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.

        Siirt Tabip Odası üyesi Dr. Aykut Koç, grup adına yaptığı açıklamada, Arslan'ı saygıyla andıklarını belirtti.

        Koç, şöyle konuştu:

        "Arslan'ın 84 yaşında akciğer kanseri hastasını ameliyat sonrası akraba ilgisizliği nedeniyle ikince kez dahili sebeplerle kendi servisine insani ve vicdani olarak yatırmış, ilgilenmiş, sonrasında da yoğun bakım süreci yaşayan ve ardından ölen hastanın torunu tarafından vefatından 10 gün sonra menfur saldırıyı keyfi bir şekilde gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 4 ay önce de hastanemizde çalışan psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan darp edilmiş. Davanın yakından takipçisiyiz. Türk Tabipler Birliği, bu acı günü 17 Nisan'ı 'Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü' ilan etti. Sağlıkta şiddetin önlenmesinde hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik hakların, şiddet uygulayanlara yönelik yaptırımların ve güvenliğe yönelik önlemlerin hepsinin birlikte atılması gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Siirt'te "9. Kitap Fuarı" açıldı
        Siirt'te "9. Kitap Fuarı" açıldı
        Siirt'te üreticilere 125 bin fıstık fidanı dağıtıldı
        Siirt'te üreticilere 125 bin fıstık fidanı dağıtıldı
        Siirt'te kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası uçurumda ölü bulundu
        Siirt'te kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası uçurumda ölü bulundu
        Kayıp Alzheimer hastası, kayalıktan düşüp ölmüş
        Kayıp Alzheimer hastası, kayalıktan düşüp ölmüş
        Ot toplarken 150 metreden kayalıklara düşüp öldü
        Ot toplarken 150 metreden kayalıklara düşüp öldü
        Siirt'te soryaz bitkisini toplarken uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti
        Siirt'te soryaz bitkisini toplarken uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti