Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilde gerçekleştirilen yatırımlar, tamamlanan, ihale aşamasında olan ve henüz başlanamayan projelerin durumu ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, tahsis edilen ödeneklerin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

        Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi ve çalışmalarının koordine edilmesini isteyen Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "İl genelinde nisan ayı itibariyle 127 projede çalışmalar devam etmektedir. Bu projelerin toplam bedeli 44 milyar 500 milyon liradır. Söz konusu projelere ayrılan ödenek 5 milyar 616 milyon 857 bin lira olup, şu ana kadar 283 milyon 157 bin lira harcama yapılmıştır. Toplantının ilimiz yatırımları açısından hayırlı olmasını diliyorum."

        Kızılkaya, kurum ve kuruluşların mevsim şartlarının düzeldiği bu aylarda çalışmalarına zaman kaybetmeden başlamalarını ve gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

        Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!

        Benzer Haberler

        Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü
        Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü
        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan Siirt'te anıld...
        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan Siirt'te anıld...
        Siirt'te "9. Kitap Fuarı" açıldı
        Siirt'te "9. Kitap Fuarı" açıldı