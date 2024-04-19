Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilde gerçekleştirilen yatırımlar, tamamlanan, ihale aşamasında olan ve henüz başlanamayan projelerin durumu ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, tahsis edilen ödeneklerin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi ve çalışmalarının koordine edilmesini isteyen Kızılkaya, şunları kaydetti:

"İl genelinde nisan ayı itibariyle 127 projede çalışmalar devam etmektedir. Bu projelerin toplam bedeli 44 milyar 500 milyon liradır. Söz konusu projelere ayrılan ödenek 5 milyar 616 milyon 857 bin lira olup, şu ana kadar 283 milyon 157 bin lira harcama yapılmıştır. Toplantının ilimiz yatırımları açısından hayırlı olmasını diliyorum."

Kızılkaya, kurum ve kuruluşların mevsim şartlarının düzeldiği bu aylarda çalışmalarına zaman kaybetmeden başlamalarını ve gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.