Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
Siirt'te bahçede çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.
Siirt'te bahçede çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde bahçede çapa makinesiyle çalışan M.E. (27), ayağını çapa makinesine kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan M.E, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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