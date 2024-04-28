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        Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı

        Siirt'te bahçede çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 19:35 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:35
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        Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
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        Siirt'te bahçede çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.

        Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde bahçede çapa makinesiyle çalışan M.E. (27), ayağını çapa makinesine kaptırdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan M.E, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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