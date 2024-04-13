Heyelan nedeniyle kapanan Siirt-Kalender yolu ulaşıma açıldı
Siirt'te heyelan sonucu kapanan Siirt-Kalender kara yolu ulaşıma açıldı.
Siirt'te heyelan sonucu kapanan Siirt-Kalender kara yolu ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelandan dolayı trafik güvenliği gerekçesiyle Siirt-Kalender köy yolu ulaşıma kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yaptıkları çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.
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