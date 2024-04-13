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        Heyelan nedeniyle kapanan Siirt-Kalender yolu ulaşıma açıldı

        Siirt'te heyelan sonucu kapanan Siirt-Kalender kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:56
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        Heyelan nedeniyle kapanan Siirt-Kalender yolu ulaşıma açıldı
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        Siirt'te heyelan sonucu kapanan Siirt-Kalender kara yolu ulaşıma açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelandan dolayı trafik güvenliği gerekçesiyle Siirt-Kalender köy yolu ulaşıma kapatıldı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yaptıkları çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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