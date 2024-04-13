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        Siirt'te yağış sonrası yol çöktü

        SİİRT'te etkili olan yağışlar nedeniyle Kalender köy yolunda çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 16:34 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:40
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        Siirt'te yağış sonrası yol çöktü
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        SİİRT'te etkili olan yağışlar nedeniyle Kalender köy yolunda çökme meydana geldi. Ekipler, yolun onarımı için çalışmalarına başladı.

        Merkeze bağlı Kalender köy yolunun istinat duvarı, kentte etkili olan yağışların ardından dün gece yıkıldı. Yolda çökme meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, geçici olarak araç trafiğine kapatılan yolda, ekipler tarafından onarım çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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