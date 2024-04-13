Elektrikli bisiklet üzerinde elektrikli bisiklet taşıdılar; o anlar kamerada
SİİRT'te, aralarına aldıkları elektrikli bisikletle yolculuk yapan elektrikli bisikletteki 2 kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SİİRT’te, aralarına aldıkları elektrikli bisikletle yolculuk yapan elektrikli bisikletteki 2 kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Barış Mahallesi Süreyya Öner Caddesi’nde seyreden elektrikli bisikletteki 2 kişi, aralarına aldıkları başka bir elektrikli bisikletle yolculuk yaptı. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Elektrikli bisiklettekiler, bir süre sonra gözden kayboldu.
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