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        Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, mazbatasını aldı

        DEM Parti'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Sofya Alağaş, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:43
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        Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, mazbatasını aldı
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        DEM Parti'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Sofya Alağaş, mazbatasını aldı.

        DEM Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve partililerle Siirt Adliyesi'ne gelen Alağaş'a, İl Seçim Kurulunca mazbatası verildi.

        Adliye çıkışında partililerle fotoğraf çektiren Alağaş, ardından belediyeye geçti.

        Alağaş, belediye binası önünde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

        Kenti hizmetle buluşturacaklarını ifade eden Alağaş, "(Eski HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık) Hem onun döneminde hayata geçirilemeyen projeler hem de bizim planladığımız projeleri hayata geçirmek ve Siirt'i geliştirmek için çalışacağız. Seçim öncesi söylediğimiz gibi, bu belediye halkın belediyesi ve halkın hizmetinde olacak. Herkesin hizmetinde olacak." dedi.

        DEM Parti Siirt İl Başkanı Eşref Tekin de Alağaş'a görevinde başarı diledi.

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