DEVA Partisi başkan adayının kardeşinin öldüğü kavgada 5 tutuklama

SİİRT'inPervari ilçesinde iki grup arasında çıkan, DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen'in (41) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

Olay, 2 Nisan'da akşam saatlerinde Pervari ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Tayyar Özcan'ın kardeşi Lokman Özcan, Mustafa Özcan, yeğeni Rıdvan Naric ve Muhammet Surur Özcan ile DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bilen, askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilen, burada kurtarılamadı.