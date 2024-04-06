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        DEVA Partisi başkan adayının kardeşinin öldüğü kavgada 5 tutuklama

        SİİRT'inPervari ilçesinde iki grup arasında çıkan, DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen'in (41) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:20
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        DEVA Partisi başkan adayının kardeşinin öldüğü kavgada 5 tutuklama
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        SİİRT'inPervari ilçesinde iki grup arasında çıkan, DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen'in (41) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

        Olay, 2 Nisan'da akşam saatlerinde Pervari ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Tayyar Özcan'ın kardeşi Lokman Özcan, Mustafa Özcan, yeğeni Rıdvan Naric ve Muhammet Surur Özcan ile DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bilen, askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilen, burada kurtarılamadı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Bilen'in ölümü sonrası ilçede güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartılırken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçimiyle ilgili yaşanan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı olayda; gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli şahıstan, 5'i tutuklanmış, 4'ü adli kontrolle serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılma kararı verilmiştir. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede sürdürüldüğü ilçede, 250 polis özel harekat ekibi, 350 jandarma personeli ve 31 zırhlı araç görevlendirilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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