Siirt'te şehit polisler için mevlit okutuldu

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğünce Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Siirt'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

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