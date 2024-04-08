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        Siirt'te şehit polisler için mevlit okutuldu

        Siirt'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:25
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        Siirt'te şehit polisler için mevlit okutuldu
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        Siirt'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

        Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğünce Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İlahilerin seslendirildiği programda, şehitler için dua edildi.​​​​​​​

        Programa, Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Durmaz, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Hüseyin Altınışık, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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