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        Siirt'te bayramlaşma programı düzenlendi

        Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 19:56 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:56
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        Siirt'te bayramlaşma programı düzenlendi
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        Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Polisevi'nde gerçekleştirilen programda il protokolü ile bayramlaştı.

        Jandarma ve polis noktalarını ziyaret eden Kızılkaya, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

        Kızılkaya, Kezer mevkisindeki Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda, vatandaşların bayramını tebrik etti, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Kilit-1 Polis Uygulama Noktası, Sevgi Evleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret eden Kızılkaya, ardından şehit jandarma er Süleyman Sungur'un ailesiyle bir araya gelerek bayramlaştı.

        Vali Kızılkaya'ya ziyaretlerinde, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Emrullah Öztürk, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin de eşlik etti.

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