Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te engelli gence merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye hediye edildi

        Siirt'te AK Parti İl Kadın Kollarının girişimiyle 27 yaşındaki bedensel engelli Hakim Kaya'ya merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 20:02 Güncelleme: 10.10.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te engelli gence merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye hediye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te AK Parti İl Kadın Kollarının girişimiyle 27 yaşındaki bedensel engelli Hakim Kaya'ya merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

        AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi'nin katılımıyla Siirt Öğretmenevi bahçesinde engelli gence sandalye desteğinde bulunuldu.

        Özturan, tekerlekli sandalye desteğinde bulunan hayırsever iş insanı Samet Ormancı'yı telefonla arayarak teşekkür etti.

        Abisi Hakim Kaya için tekerlekli sandalyeyi teslim alan bedensel engelli Alican Kaya, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

        Tam donanımlı ve merdivenden kolaylıkla inip çıkabilme özelliği olan sandalyeye abisinin daha çok ihtiyacı olduğunu belirten Kaya, "26 yaşındayım. Öncelikle buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bunu abim kullanacak. Bu çok güzel bir duygu ve gerçekten o kadar heyecanlıyım ki anlatamıyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli hakkında işlem yapıldı