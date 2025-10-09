Siirt'te zincirleme trafik kazasında 3 öğretmen yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
B.S. idaresindeki öğretmenleri taşıyan 56 AAU 295 plakalı servis minibüsü, Z.K. yönetimindeki 16 U 9836 plakalı minibüs ile K.Y'nin kullandığı 56 ABA 458 plakalı hafif ticari araç, Gökçekuru köyünün Göl mezrası mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 3 öğretmen yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Pervari Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
