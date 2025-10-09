Siirt'te devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Siirt'in Baykan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Mehmet Y'nin (37) kullandığı 26 AAE 730 plakalı hafif ticari araç, Veyselkarani beldesinin Çaykaya köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Büşra Y. (32), S.Y. (4) ve O.Y. (1) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
