        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Siirt'in Baykan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:10 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:10
        Mehmet Y'nin (37) kullandığı 26 AAE 730 plakalı hafif ticari araç, Veyselkarani beldesinin Çaykaya köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Büşra Y. (32), S.Y. (4) ve O.Y. (1) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

