        Siirt Haberleri

        Siirt'te 9 ayda yapılan gıda denetimlerinde 24 işletmeye ceza uygulandı

        Siirt'te 9 ayda yapılan 1968 gıda denetiminde 24 işletmeye cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı
        09.10.2025 - 15:36
        Siirt'te 9 ayda yapılan gıda denetimlerinde 24 işletmeye ceza uygulandı
        Siirt'te 9 ayda yapılan 1968 gıda denetiminde 24 işletmeye cezai işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi bünyesindeki gıda kontrol ekipleri, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde 1 Ocak-9 Ekim tarihlerinde 1968 denetim yaptı.

        Denetimlerde, 24 işletmeye idari yaptırım uygulanarak toplam 3 milyon 539 bin lira ceza kesildi.

        Alışveriş merkezleri, özel ve kamu işletmeleri, fırınlar, lokantalar ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde yapılan kontrollerde gıdaların muhafaza koşulları, son kullanma tarihleri ve hijyen standartları titizlikle incelendi.

        Denetim ekipleri, eğitim öğretim yılı boyunca okul ve yurt yemekhanelerinde planlı denetim faaliyetlerini kesintisiz sürdürecek.

        Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar hakkında işletmelere gerekli bildirimler yapılacak, mevzuata aykırılıkların devamı halinde idari yaptırımlar uygulanacak.

