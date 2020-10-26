Siirtli yazarın kitabı Türkiye’de en çok satılan kitaplar arasında yerini aldı

Siirtli gazeteci, araştırmacı yazar Tecelli Sırma'nın kaleme aldığı, Türkiye’de dünya edebiyatı serisinde satış rekorları kıran WansaIrak Öykülerinin üçüncü baskısı yapılıyor.

Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük yayınevi olan Amazon yayınlarında ekitap olarak İngilizce yayımlanan kitabın ilk baskısı 2011 yılında, ikinci baskısı da 2018 yılında İletişim Yayınlarında yapıldı. Dünyanın birçok ülkesinde satışa sunulan kitap, Türkiye’de de satış rekorları kırdı. Dünya edebiyatında şimdiden adından söz ettiren kitap, aynı zamanda Türkiye’nin de tanıtımında da büyük bir katkı sağlıyor. Yazar Tecelli Sırma WansaIrak Öyküleri kitabı ile ülke dışındaki olayları anlatan ilk Türk yazarları arasında yer almayı başardı.

Türk sinemasının önemli yönetmen ve senaristlerinden Hasan Fehmi Yaşar ve yönetmen senarist Serdar Temizkan tarafından senaryosu hazırlanan kitap, korona virüs salgını ve ekonomik nedenlerle şimdilik beklemeye alındı.

Yazar Sırma’nın kaleme aldığı son kitabı yine aynı coğrafyayı anlatan İyiyi ve Kötüyü Bilme Ağacı adlı romanı da aynı ilgiyi görüyor. İkinci romanı üzerinde çalışmaları devam eden Sırma'nın bugüne kadar yayınlanmış 7 kitabı bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.