Bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmayan nadir biyografi filmlerinden biri Belgin Sarılmışer’in hayatını hikâye edinen ‘Bergen’ oldu.

Sarılmışer Ailesi'nin onayıyla, hatta bilgi ve anılarla bezeli destekleriyle çekilen ‘Bergen’, 5.484.798 kişilik izleyici sayısıyla biyografi filmleri arasında en çok izlenen 3'üncü film oldu.