Sıla: Üzüntülerimiz derin

Sıla, X hesabından şu açıklamayı yaptı: Tahliye edilen gençlerimize sevindim; tamamımın özgürlüğüne kavuşmasını bekliyorum. Mahir Polat’ın ev hapsine çevrilen cezasına sevinmekten son derece utanıyorum. Mattia Ahmet Minguzzi’nin yattığı yere bile saygısı olmayan insanlarla bir arada yaşamak istemiyorum. Her gün yeni bir kalp çarpıntısıyla, gündeme korkuyla uyanmak ne acı. Üzüntülerimiz derin. Sevinçlerimiz acı. Hayatlarımız sorgu dolu.