İHA'da yer alan habere göre 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, 'Subay', astsubay' ve 'uzman jandarma çavuşlar' ibaresi 'Subay', 'Astsubay,'uzman jandarma çavuş' ve 'Uzman erbaş' şeklinde değiştirildi. Uzman Erbaşlara, zati demirbaş tabanca hakkı verilmesine yönelik değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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