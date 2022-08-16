Silahlar ateşlenmesin diye köpük partisi düzenledi

Antalya'nın Serik ilçesinde asker eğlencesinde silah sıkılmasının önüne geçmek için köpük sıkıldı.
AA'da yer alan habere göre askere gidecek oto tamircisi Halit Akbulut için mahalle meydanında düzenlenen eğlencede, havaya ateş edilmesinin önüne geçmek için köpük partisi düzenlendi.
"AĞABEYİM İLE BİRLİKTE DÜŞÜNÜP BU FİKRİ BULDUK"
Eğlenceye gelen konuklar sıcak havada ferah bir ortamda doyasıya eğlenme imkanı buldular.
Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ilginç fikri babası ve ağabeyi ile birlikte bulduğunu belirterek "Asker eğlencelerinde genelde hep silah sıkıldığı için millet rahatsız oluyordu ve eğlenemiyordu. Biz de silah sıkılmasın diye köpük partisi düzenledik. Çok güzel eğlendik ve güzel bir gece geçirdik." dedi.
"ASKERE GİTMEK İÇİN 18 KİLO VERDİM"
Vatani görevi için 18 Ağustos'ta Sivas’a gideceğini ifade eden Akbulut, askere gidebilmek için 110'dan 92 kiloya düştüğünü sözlerine ekledi.
Fotoğraflar: İHA
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