Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Şilili Victor Jara cinayetinde 53 yıl sonra gelişme: Kaçak mahkum albay yakalandı

        Şilili Victor Jara cinayetinde 53 yıl sonra gelişme: Kaçak mahkum albay yakalandı

        Şili'de diktatör Pinochet döneminde öldürülen ülkenin en ünlü şarkıcılarından Víctor Jara'nın cinayetine ilişkin 53 yıl sonra dosya kapandı. Cinayetten 25 yıl hüküm giyen ve 2023'ten beri aranan Şilili Albay Nelson Haase Mazzei, yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 17:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şilili Victor Jara cinayetinde 53 yıl sonra gelişme

        Diktatör Pinochet döneminde 1973 yılında henüz 40 yaşındayken öldürülen şarkıcı-söz yazarı Víctor Jara cinayetine dair önemli bir gelişme yaşandı.

        Şili polisi, Şili’deki askeri diktatörlük döneminde Jara’yı kaçırıp öldürmekten suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra üç yıldır kaçak olan emekli bir albayı gözaltına aldı.

        Albayın gözaltına alınmasına rağmen, müzisyenin ailesi tam olarak tatmin olmadıklarını belirtiyor.

        Jara'nın kızı, “2023 yılından beri adaletten kaçan emekli Albay Nelson Haase Mazzei’nin yakalanıp hapse atıldığını öğrendik. Bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bunu adalet olarak kabul etmek zor” açıklamasını yaptı.

        Albay Nelson Haase Mazzei, Jara ile dönemin Cezaevleri Genel Müdürü Littré Quiroga Carvajal’ın kaçırılması ve öldürülmesinden dolayı 25 yıl 2 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

        REKLAM

        80 yaşındaki Haase Mazzei, 2018’de suçlu bulunmuş ve cezası, diğer altı subayın cezalarıyla birlikte 2023’te artırılmıştı. Bu suçlar, General Augusto Pinochet’in 17 yıllık diktatörlüğünü damgalayan vahşetin en simgesel örnekleri arasında sayılıyor.

        Eski yetkili, hapis cezasını çekmeye başlamadan önce kaçmıştı. Yargı Kurumu, üç yıl sonra nihayet yerinin tespit edilip tutuklandığını ve Santiago Temyiz Mahkemesi Yargıcı Paola Plaza’nın “derhal hapse atılması”na karar verdiğini belirtti.

        Darbeden 5 gün sonra canice öldürüldü

        1960’larda doğan müzikal ve sosyal bir hareket olan “Yeni Şili Şarkısı”nın simgelerinden biri olan Jara, eski Cumhurbaşkanı Salvador Allende’yi deviren darbenin üzerinden sadece beş gün geçtikten sonra, 16 Eylül 1973’te öldürüldü.

        O dönemde 40 yaşında olan ve Şili Komünist Partisi üyesi olan Jara, aynı zamanda Devlet Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu.

        REKLAM

        Kampüste tutuklanan Jara, Şili Stadyumu’na (günümüzde Víctor Jara Stadyumu olarak anılan) götürüldü. Orada, yaklaşık 5.000 diğer tutukludan ayrıldı ve özel bir alana götürüldü. Quiroga ile birlikte işkence gördü, şiddetli saldırıya uğradı ve sonunda infaz edildi. Ölümü ve o döneme ait diğer suçlarla ilgili soruşturma bulgularına göre, şarkıcının vücudunda 44 kurşun yarası tespit edildi.

        1991 yılında, Pinochet’in devrilmesinden ve demokrasinin yeniden tesis edilmesinden aylar sonra, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’nun hazırladığı resmi bir raporda, Jara’nın siyasi bir infazın kurbanı olduğu tespit edildi ve cinayeti ciddi bir insan hakları ihlali olarak sınıflandırıldı. Raporda ayrıca, sadece üç ay içinde askeri darbenin doğrudan bir sonucu olarak 890 kişinin öldürüldüğü tespit edildi.

        Son yıllarda Şili, 1973 ile 1990 yılları arasında işlenen cinayetlerden işkenceye, zorla kayıplardan çocukların yasadışı evlat edinilmesine kadar uzanan ihlalleri soruşturmak ve sorumluları belirlemek üzere bir dizi komisyon kurdu.

        Resmi belgelere göre 17 yıl süren askeri diktatörlük döneminde, idam edilen 2.000'den fazla kişi, zorla kaybedilen 1.469 kişi ve işkence gören binlerce kişi dahil olmak üzere yaklaşık 40.000 kurban olduğu tahmin ediliyor.

        Mahkemeler, Şili'nin modern tarihinin en karanlık döneminde işlenen suçlar nedeniyle yüzlerce devlet görevlisi ve sivili mahkum etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Ahbap Derneği soruşturmasına değinen Erdoğan, "Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimleri...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!