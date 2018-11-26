Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum!

26.11.2018 - 09:37 | Güncelleme:

Bir alışveriş merkezinde konser veren Sinan Akçıl'ı evlilik kararı aldığı sevgilisi Burcu Kıratlı da yalnız bırakmadı. Sinan Akçıl, şarkılarını söylerken Burcu Kıratlı, sahne kenarında danslarıyla sevgilisine eşlik etti

  • 1 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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    Konser alanını hınca hınç dolduran hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatan hit şarkıların yazarı Sinan Akçıl, büyük aşk yaşadığı oyuncu Burcu Kıratlı'ya sahneden ilan-ı aşk ederek, "Hepiniz duyun, çok seviyorum" diye bağırdı.

  • 2 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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    Ünlü sanatçı, "Biri Bana Gelsin şarkım, sahibini buldu şükürler olsun... Yıllar önce 'Biri Bana Gelsin' demiştim ve o kişi bana nihayet geldi. Kaderimi birleştirmek istediğim kişi de bugün burada" diyerek Burcu Kıratlı'yı anons edince başarılı oyuncuyu görebilmek için alanda izdiham oluştu. 

  • 3 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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    Sinan Akçıl, sahnede "Güzeller İçinden" şarkısını "Güzeller içinden Burcu'yu seçtim" diyerek söyleyince bütün salondan alkış ve çığlık sesleri yükseldi. 

  • 4 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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    AVM yönetimi tarafından kendisi için özel hazırlanan pastayı kesen Sinan Akçıl, sevgilisinin gözlerine bakarak "İlk düğün pastamı burada kesiyorum" dedi. 

  • 5 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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    Her yöreden şarkılar söyleyen Sinan Akçıl, Karadeniz türküleriyle horon tepince eğlence tavan yaptı. 

  • 6 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 7 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 8 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 9 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 10 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 11 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 12 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 13 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 14 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 15 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 16 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 17 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 18 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 19 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 20 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 21 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 22 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    22 | 40
  • 23 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 24 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 25 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    25 | 40
  • 26 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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  • 27 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    27 | 40
  • 28 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    28 | 40
  • 29 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    29 | 40
  • 30 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    30 | 40
  • 31 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    31 | 40
  • 32 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    32 | 40
  • 33 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    33 | 40
  • 34 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    34 | 40
  • 35 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    35 | 40
  • 36 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    36 | 40
  • 37 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    37 | 40
  • 38 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    38 | 40
  • 39 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
    39 | 40
  • 40 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Hepiniz duyun, çok seviyorum! - Magazin haberleri
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