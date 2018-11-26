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Ünlü sanatçı, "Biri Bana Gelsin şarkım, sahibini buldu şükürler olsun... Yıllar önce 'Biri Bana Gelsin' demiştim ve o kişi bana nihayet geldi. Kaderimi birleştirmek istediğim kişi de bugün burada" diyerek Burcu Kıratlı'yı anons edince başarılı oyuncuyu görebilmek için alanda izdiham oluştu.